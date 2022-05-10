Фото и видео ⟩ У памятника в Риге вновь собираются люди

Галерея: Парк Победы 10 мая 2022 года

Во вторник, 10 мая, люди продолжают нести цветы к памятнику в Пардаугаве, который уже с самого утра был освобожден от цветов, принесенных в понедельник, сообщало агентство LETA.

Несмотря на то, что самоуправление убрало принесенные людьми накануне цветы, утром во вторник у памятника было заметно небольшое число людей, которые снова начали их приносить.

Видео: Обстановка в парке Победы в Пардаугаве

Мужчина, который начал пинать принесенные к памятнику цветы был оперативно задержан местной полицией.

Галерея: Люди продолжают нести цветы к памятнику в Пардаугаве

Кроме того, к памятнику пришли мужчина и женщина в футболках в поддержку Украины. А женщина с детской коляской сказала возлагающим цветы, чтобы они купили билеты в одну сторону в Россию. Между возлагающими цветы и упомянутыми тремя людьми возникла словесная перепалка, однако до более масштабного конфликта дело не дошло.

В Госполиции Латвии подтвердили, что утром во вторник значительных инцидентов у памятника зафиксировано не было.

Уборка цветов у памятника вызвала острую реакцию в соцсетях, люди разделились на сторонников и противников таких действий.

Галерея: У памятника в Пардаугаве убрали цветы

В том числе лидер "Согласия" и глава парламентской фракции партии Янис Урбанович в сообщении к СМИ резко раскритиковал распоряжение убрать трактором ковер из цветов у памятника и назвал того, кто отдал это распоряжение, негодяем и провокатором.

"Хочу спросить - почему этим поступком вы вредите нашему государству? Почему вы хотите вызвать злость? Неужели вы не понимаете, что перемололи не только цветы, но и хрупкий мост взаимного доверия, который в нынешних условиях надо было бы всеми силами крепить?" - спрашивает Урбанович.

Кто убрал цветы?

Как порталу TVNET рассказала представитель Rīgas meži Иева Берзиня, работы по уборке территории у памятника были проведены с 5 до 6 часов утра.

"Действовали согласно плану Госполиции. Со стороны Госполиции была просьба - убрать территорию побыстрее", - сказала Берзиня.

Работники Rīgas meži убрали территорию не только у памятника, но и за пределами ограждения. "Мусора было больше, чем обычно", - проинформировала Берзиня. Она также указала, что за этот мусор заплатят рижане.

"Считаем, что все работы мы провели качественно - соответственно тому, чего от нас ожидали", - сказала Берзиня. Она также добавила, что для осуществления задачи 9 мая - размещения цветов - была привлечена охранная фирма.

Представитель Госполиции Латвии Симона Гравите сказала TVNET, что утром 10 мая у памятника были и представители Госполиции - они обеспечивали общественный порядок. В свою очередь, об уборке цветов заботилось предприятие Rīgas meži.