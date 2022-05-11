Рейтинги партий: догнать Партию реформ пока никому не под силу

Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на один процентный пункт и достигла 33%. За последние три месяца поддержка партии премьер-министра выросла на 11,7 процентных пункта и в настоящее время находится на самом высоком уровне с апреля прошлого года. На втором месте расположилась партия EKRE, которая отстает от Партии реформ на 11,6 процентных пункта. Занимающая третье место Центристская партия в свою очередь уступает EKRE 3,6 процентных пункта.