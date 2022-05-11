Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 33%, Эстонскую консервативную народную партию — 21,4%, а Центристскую партию — 17,8% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги партий: догнать Партию реформ пока никому не под силу
Последние сводные данные отражают период опроса с 12 апреля по 9 мая. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на один процентный пункт и достигла 33%. За последние три месяца поддержка партии премьер-министра выросла на 11,7 процентных пункта и в настоящее время находится на самом высоком уровне с апреля прошлого года. На втором месте расположилась партия EKRE, которая отстает от Партии реформ на 11,6 процентных пункта. Занимающая третье место Центристская партия в свою очередь уступает EKRE 3,6 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (13%), Социал-демократическая партия (6,7%) и «Отечество» (5,1%). Поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться и за три месяца партия потеряла 6,7 процентных пункта.
Коалиционные партии поддерживают 50,8%, а оппозиционные — 33,2% избирателей.