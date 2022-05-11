Полиция безопасности (КаПо) приступила к выяснению, не совершила ли член Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) преступление при использовании компенсационных выплат. Как уточняет Postimees, дело находится в ведении Государственной прокуратуры, а расследуется КаПо.
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Оплатила судебные расходы из парламентских денег? КаПо расследует деяния депутата Кинго
Оплатила судебные расходы из парламентских денег? КаПо расследует деяния депутата Кинго
В апреле появились подозрение, что Кинго оплатила судебные расходы третьих лиц с помощью компенсации расходов. Антикоррупционная специальная комиссия Рийгикогу занималась случаем Кинго и обратилась в полицию. Теперь Полиция безопасности официально подтвердила, что взялась за дело. Но, безусловно, речь идет о ранней стадии расследования. Оно только стартовало. Нельзя сказать, что Кинго совершила преступление, как и то, что ей выдвинуто подозрение или даже вовсе обвинение. Ранее сама Кинго заявляла в СМИ, что ни в чем не виновна.