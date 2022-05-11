Минэкономики предложило частично компенсировать зарплаты в транзитном секторе

Более половины грузооборота эстонских портов создают транзитные грузы, а Россия по стоимости импорта была вторым по величине торговым партнером Эстонии. С перевалкой российских грузов, которые теперь попали под санкции, больше всего связаны порты и железнодорожные компании, кроме того, Россия была восьмым по величине экспортным партнером Эстонии, а Белоруссия – 31-м, напоминает Rus.ERR.

Таави Аас предложил в первую очередь направить субсидию предприятиям, занимающимся грузоперевозками по железной дороге, а также портам: по данным Департамента статистики, в этих сферах в 2021 года осуществляли деятельность около сотни компаний с общим числом работников 2700.