В качестве новой возможности при покупке в AliExpress для получения товара можно сразу выбрать ближайший посылочный автомат Omniva. Удобное использование услуги обеспечивается широкой сетью посылочных автоматов Omniva. Новая возможность выбора посылочного автомата не несет с собой изменений в цене.
Покупки AliExpress теперь будут доставляться в выбранный посылочный автомат Omniva
Если ранее для получения посылки, заказанной в AliExpress, требовалось приходить на место в почтовое отделение и самому декларировать посылку, то теперь приложение на сайте AliExpress позволяет выбрать посылочный автомат Omniva в любой стране Балтии. Все посылки, которые приходят в страны Балтии, уже задекларированы Omniva в сотрудничестве с AliExpress, и клиенту не нужно ничего доплачивать.
«Мы еще больше увеличиваем удобство и скорость покупки и быстро доставим посылку в ближайший посылочный автомат. Omniva имеет в странах Балтии крупнейшую сеть посылочных автоматов, и независимо от своего местоположения покупатели могут прийти за посылкой в удобное для них время и место. Поэтому нет разницы, живете вы в Варбла, Курессааре или в каком-либо другом регионе Эстонии, — сказала член правления Omniva Кристи Унт. — Заказывая в посылочный автомат Omniva, вы можете быть уверены, что ваша посылка будет доставлена наикратчайшим путем».
«Omniva уже много лет сотрудничает с AliExpress, и добавление новой услуги – это знак доверия и качества. Наше направление международной посылочной услуги, будем надеяться, получит новый виток развития и одновременно внесет вклад в э-торговлю с Азией», – сказала Кристи Унт.
Годовой объем заказов из AliExpress через Omniva составляет почти 3,6 млн посылок в страны Балтии, из которых на Эстонию приходится немного выше 1 миллиона отправлений. У Omniva в странах Балтии имеется 924 посылочных автомата, включая 285 автоматов в Эстонии, и их число постоянно растет.