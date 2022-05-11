Покупки с AliExpress теперь будут доставляться в выбранный посылочный автомат Omniva

Если ранее для получения посылки, заказанной в AliExpress, требовалось приходить на место в почтовое отделение и самому декларировать посылку, то теперь приложение на сайте AliExpress позволяет выбрать посылочный автомат Omniva в любой стране Балтии. Все посылки, которые приходят в страны Балтии, уже задекларированы Omniva в сотрудничестве с AliExpress, и клиенту не нужно ничего доплачивать.

«Мы еще больше увеличиваем удобство и скорость покупки и быстро доставим посылку в ближайший посылочный автомат. Omniva имеет в странах Балтии крупнейшую сеть посылочных автоматов, и независимо от своего местоположения покупатели могут прийти за посылкой в удобное для них время и место. Поэтому нет разницы, живете вы в Варбла, Курессааре или в каком-либо другом регионе Эстонии, — сказала член правления Omniva Кристи Унт. — Заказывая в посылочный автомат Omniva, вы можете быть уверены, что ваша посылка будет доставлена наикратчайшим путем».

«Omniva уже много лет сотрудничает с AliExpress, и добавление новой услуги – это знак доверия и качества. Наше направление международной посылочной услуги, будем надеяться, получит новый виток развития и одновременно внесет вклад в э-торговлю с Азией», – сказала Кристи Унт.