«Гражданин М»: почему Нарва сохранила 9 мая спокойствие?

В сегодняшнем выпуске передачи «Гражданин М» обсудим с журналистом Rus.Postimees Денисом Антоновым, который освещал события 9 мая в Нарве, что происходило в городе и почему несмотря на тревожные прогнозы день прошел мирно и без серьезных инцидентов. Смотрите прямой эфир в 15:00. Ведущий – Сергей Метлев.