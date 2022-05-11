В сегодняшнем выпуске передачи «Гражданин М» обсудим с журналистом Rus.Postimees Денисом Антоновым, который освещал события 9 мая в Нарве, что происходило в городе и почему несмотря на тревожные прогнозы день прошел мирно и без серьезных инцидентов. Смотрите прямой эфир в 15:00. Ведущий – Сергей Метлев.
«Гражданин М»: почему Нарва сохранила 9 мая спокойствие?
«Гражданин М»: почему Нарва сохранила 9 мая спокойствие?
Изменилось ли восприятие этой даты в контексте войны в Украине на личном уровне? Как жители Нарвы реагировали на действия полиции по обеспечению запрета на экспонирование символики агрессора? И какие звуки доносились с противоположного берега Наровы?
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