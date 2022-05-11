Журналист Денис Антонов рассказал, какая атмосфера царила 9 мая в Нарве и по ту сторону реки

- Что ты увидел, когда утром 9 мая приехал в Нарву?

- Мы поехали сразу в самую дальнюю точку Нарвы, то есть туда, где находится памятник «Танк Т-34». Там была большая проблема с парковкой. Все было очень тихо, не демонстративно и не напоказ. Для каждого человека, когда он нес цветы и зажигал свечи, это был настолько личный акт, что в принципе он не привлекал внимания ни со стороны охранников, ни со стороны полиции, ни со стороны журналистов. Нам как журналистам было довольно проблематично показать что-то яркое и интересное, а это было около 10:00.

Однако все-таки мы увидели яркого и интересного человека. Мы его выделили потому, что он нес к памятнику самое большое количество цветов. И не просто возложил их, а отошел в сторону и стоял. Чувствовалось, что от него к этому памятнику идет положительная энергетика. Мы решили задать ему вопросы. После рассказа о дядях и дедушке, он неожиданно продемонстрировал то, что на самом деле демонстрировать нельзя, то есть запрещенные символы в виде большой броши, символизирующей и лавровую ветвь, и георгиевскую ленту. Полицейские подошли, провели с ним разъяснительную работу. Но по большому счету за весь день таких случаев на наших глазах всего было два. Все было тихо, спокойно и уважительно.

- В течение дня от тебя поступали сообщения, что с другого берега Наровы раздавались патриотические песни, люди что-то выкрикивали оттуда. Нарвитяне, которые шли по променаду, что-то отвечали. Как это было?

- Изначально я думал, что все будет активнее и ярче. Я житель Таллинна, но не считаю, что Нарва — это такое место, где сейчас чуть ли не красный флаг повесят и все выйдут с георгиевскими ленточками. Во-первых, это все совершенно не так. А во-вторых, действительно одна река - два берега: и там люди, и тут люди. Примечательно, что по ту сторону реки музыкальные колонки были развернуты на Нарву, все плакаты - «Мы победили», «Мы повторим», «Слава русскому оружию» - тоже были повернуты в сторону Эстонии. Нарвитяне, преимущественно пожилые, подходили к парапету, останавливались, слушали, но потом шли дальше, к мемориалу, куда они несли цветы.

Самое удивительное и неприятное чувство меня посетило, когда прозвучал советский гимн, а после его исполнения и минуты молчания, половина народа с российского берега аккуратненько разошлась. Нарвитяне, наблюдавшие за этим, потом задавались вопросом: почему в России праздничное мероприятие, а никого нет? Потом с российской стороны звучали какие-то песни, но берег оставался полупустым.