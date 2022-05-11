«Ты играешь, а твоя страна плачет»: фанат «Атлетико» обратился к вратарю «Реала»
Во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» болельщик «матрасников» крикнул в громкоговоритель: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет», — сообщает 20minutos. Отмечается, что не все фанаты «Атлетико» поддержали эту акцию. Руководство чемпионата Испании отметило, что Комиссия по борьбе с насилием проверит инцидент. Пока неизвестно, будет ли руководство «матрасников» принимать меры против болельщика.
«Атлетико» и «Реал» встречались 8 мая. Дерби завершилось минимальной победой первого со счётом 1:0: единственный гол был забит с пенальти Карраско на сороковой минуте матча.
Мадридский «Реал» 30 апреля оформил досрочное чемпионство в национальном чемпионате Испании по футболу, что позволяет главному тренеру «королевского» клуба Карло Анчелотти ротировать состав. Однако «сливочным» осталось провести главную игру сезона: 28 мая «Реал» встретится с английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов после волевой победы над «Манчестер Сити» во втором полуфинальном матче со счётом 3:1.