«Ты играешь, а твоя страна плачет»: фанат «Атлетико» обратился к вратарю «Реала»

Во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» болельщик «матрасников» крикнул в громкоговоритель: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет», — сообщает 20minutos. Отмечается, что не все фанаты «Атлетико» поддержали эту акцию. Руководство чемпионата Испании отметило, что Комиссия по борьбе с насилием проверит инцидент. Пока неизвестно, будет ли руководство «матрасников» принимать меры против болельщика.