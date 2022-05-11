Нарва планирует закрыть несколько детских садов и объединить две школы

В ближайшие годы самыми трудными будут задачи, связанные с реорганизацией сети школ и детских садов в соответствии с демографической ситуацией в городе, а также модернизация учебной среды и их территорий. Наиболее всего вызывает беспокойство стареющий преподавательский состав, сокращение числа детей, а также требующие реноваций учебные заведения и прилегающие к ним территории.

План действий программы развития предусматривает прекращение деятельности четырех детских садов (одного путем объединения) и объединение двух городских школ, а также важные мероприятия по улучшению изучения языков и владения эстонским языком, по развитию сотрудничества всех уровней, поддержки современного подхода к обучению и модернизация системы поддержки.

«В будущем мы планируем построить новое здание эстонского детского сада, превратить территории школ и детских садов в пригодные для занятий на свежем воздухе территории и создать возможности для занятий спортом. Помимо этого – формирование школы языкового погружения и ремонтом школьных зданий», - пояснила заместитель руководитель Отдела культуры Нарвы Лариса Дегель.

17 мая Отдел культуры Нарвской городской управы приглашает всех желающих (на основании предварительной регистрации) принять участие в публичном обсуждении, которое пройдет в Доме культуры "Ругодив" с 15 до 17 часов. Регистрироваться следует здесь.