Обращение вице-спикера Верховной Рады Украины в Рийгикогу

Кондратюк выступит с обращением на заседании Рийгикогу, которое начнется в 10:00, и встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной.

Вице-спикер Верховной Рады Украины также встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром социальной защиты Сигне Рийсало и министром здоровья и труда Танелем Кийком. В ходе визита Кондратюк посетит судно Isabelle, на котором размещены военные беженцы из Украины, и встретится с руководителем украинской общины.