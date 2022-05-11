С визитом в Эстонию прибыла вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. В четверг она встретится с руководителями страны и выступит с обращением на заседании Рийгикогу.
Обращение вице-спикера Верховной Рады Украины в Рийгикогу
Обращение вице-спикера Верховной Рады Украины в Рийгикогу
Кондратюк выступит с обращением на заседании Рийгикогу, которое начнется в 10:00, и встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной.
Вице-спикер Верховной Рады Украины также встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром социальной защиты Сигне Рийсало и министром здоровья и труда Танелем Кийком. В ходе визита Кондратюк посетит судно Isabelle, на котором размещены военные беженцы из Украины, и встретится с руководителем украинской общины.
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