Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо.

«Мировые цены на сырую нефть очень волатильны. Если с начала мая цены на бензин стремительно растут, то на дизельное топливо, наоборот, падают, благодаря чему сегодня мы можем снизить цену на дизельное топливо», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

По его словам, на мировом рынке еще много факторов, влияющих на цены. Волатильность цен на мировом рынке в первую очередь обусловлена войной в Украине и отказом от российской нефти, а также новой волной коронавируса в Китае. «Также на закупочную цену продукции влияет укрепление доллара по отношению к евро», - добавил Сасси.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.