Сегодня, 11 мая, фирма Circle K снизила розничную цену на дизельное топливо на всех АЗС по всей Эстонии. Новая розничная цена дизельного топлива составляет 1,849 евро за литр. Цена бензина осталась неизменной.
Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо
«Мировые цены на сырую нефть очень волатильны. Если с начала мая цены на бензин стремительно растут, то на дизельное топливо, наоборот, падают, благодаря чему сегодня мы можем снизить цену на дизельное топливо», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.
По его словам, на мировом рынке еще много факторов, влияющих на цены. Волатильность цен на мировом рынке в первую очередь обусловлена войной в Украине и отказом от российской нефти, а также новой волной коронавируса в Китае. «Также на закупочную цену продукции влияет укрепление доллара по отношению к евро», - добавил Сасси.
При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.
Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.