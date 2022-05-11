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Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо

rus.postimees.ee
Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо
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Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо.
Фирма Circle K снизила цены на дизельное топливо. Фото: David Zalubowski

Сегодня, 11 мая, фирма Circle K снизила розничную цену на дизельное топливо на всех АЗС по всей Эстонии. Новая розничная цена дизельного топлива составляет 1,849 евро за литр. Цена бензина осталась неизменной.

«Мировые цены на сырую нефть очень волатильны. Если с начала мая цены на бензин стремительно растут, то на дизельное топливо, наоборот, падают, благодаря чему сегодня мы можем снизить цену на дизельное топливо», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

По его словам, на мировом рынке еще много факторов, влияющих на цены. Волатильность цен на мировом рынке в первую очередь обусловлена войной в Украине и отказом от российской нефти, а также новой волной коронавируса в Китае. «Также на закупочную цену продукции влияет укрепление доллара по отношению к евро», - добавил Сасси.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.

Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.

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