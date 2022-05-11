На прошлой неделе снова было зарегистрировано несколько попыток краж со взломом. Также был выезд на сигнал паники: мужчина грозил убить работника заправочной станции.
Мужчина из-за 40 центов пригрозил перерезать работнику заправки горло
Аналитика видеоохраны G4S зарегистрировала в Таллинне сигнал тревоги на огражденной территории. На видеозаписи было видно, как человек перелез через забор, прошел к находящемуся на территории тепляку и стал суетиться возле двери. Отреагировавшему на сигнал тревоги патрульному экипажу удалось найти на охраняемой территории женщину и задержать ее. Как выяснилось, дверь тепляка взломана, но ничего не пропало. Задержанную передали полиции для выяснения обстоятельств.
«На прошлой неделе было много и других сигналов взлома – как с торговых площадей, так и из мест общественного питания. Поэтому мы советуем в конце рабочего дня обязательно запирать все двери и активировать охранную систему», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В Ляэне-Вирумаа с заправочной станции поступил сигнал тревоги: мужчина, которому по ошибке выдали из кассы сдачу на 40 центов меньше, чем следовало, вынул из-за пазухи похожий на нож предмет и пригрозил перерезать горло работнику заправки. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако полиции была известна его личность. Стражи порядка последовали за ним по его домашнему адресу.