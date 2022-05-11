Мужчина из-за 40 центов пригрозил перерезать работнику заправки горло

Аналитика видеоохраны G4S зарегистрировала в Таллинне сигнал тревоги на огражденной территории. На видеозаписи было видно, как человек перелез через забор, прошел к находящемуся на территории тепляку и стал суетиться возле двери. Отреагировавшему на сигнал тревоги патрульному экипажу удалось найти на охраняемой территории женщину и задержать ее. Как выяснилось, дверь тепляка взломана, но ничего не пропало. Задержанную передали полиции для выяснения обстоятельств.

«На прошлой неделе было много и других сигналов взлома – как с торговых площадей, так и из мест общественного питания. Поэтому мы советуем в конце рабочего дня обязательно запирать все двери и активировать охранную систему», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.