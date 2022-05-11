В Нидерландах комиссия по иностранным делам обсудит поддержку Украине

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, участники обсудят, в том числе расследования совершенных Россией преступлений в Украине и оказание поддержки Украине на ее пути к вступлению в Европейский союз.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, в центре внимания всех запланированных встреч в Нидерландах – оказание дополнительной поддержки Украине в военной, экономической и политической сферах с целью способствовать победе Украины в войне с Россией. «Украина сражается за всю Европу. Мы с коллегами обязательно обсудим поддержку Украине на ее пути к вступлению в Европейский союз», – сказал он.

В Международном уголовном суде члены комиссии по иностранным делам встретятся с его председателем Петром Хофмански, генеральным прокурором Каримом Ханом и вице-прокурором Мандиайе Ниангом. Участники встречи обсудят расследование совершенных Россией преступлений против международного права и деятельность Международного уголовного суда в целом.

«Необходимо в международном сотрудничестве документально зафиксировать совершенные в Украине жестокие и систематические преступления агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Лица, совершившие эти преступления, должны предстать перед судом и быть привлечены к ответственности. Эстония всесторонне поддерживает расследования Международного уголовного суда и сбор доказательств. Мы также направляем на место своих экспертов», – сказал Михкельсон.

Помимо встреч в парламенте Нидерландов и в Международном уголовном суде у делегации комиссии запланированы встречи в Министерстве иностранных дел Нидерландов и в Центре стратегических исследований в Гааге.