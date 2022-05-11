Ср, 11.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Марья-Лийса Ландар и Танель Виснап завоевали на Сурдлимпиаде бронзовые медали

rus.postimees.ee
Марья-Лийса Ландар и Танель Виснап завоевали на Сурдлимпиаде бронзовые медали
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Марья-Лийса Ландар (справа)
Марья-Лийса Ландар (справа) Фото: Eesti Paralümpiakomitee

На проходящей в бразильском Кашиас ду Суле Олимпиаде для глухих спортсмены Марья-Лийса Ландар и Танель Виснап пополнили медальную коллекцию сбоной Эстонии двумя наградами – они завоевали бронзу. Ландар заняла третье место в женской стометровке с препятствиями, а Виснап – в мужских состязаниях по прыжкам в высоту. У Эстонии в копилке уже три медали – в понедельник Виснап выиграл золото в прыжках в длину.

Марья-Лийс Ландар завоевала бронзу в стометровке с препятствиями, показав результат в 15,93. Победительницей стала спортсменка из Тайбея Ли Хсу, установив новый рекорд – 13,91. Серебро у украинской спортсменки Юлии Шаповал (14,97). В субботу Ландар примет участие в финале соревнований по прыжкам в высоту.

Танель Виснап в прыжках в высоту преодолел отметку в 1.83 м. Двойную победу отпраздновали поляки Бартош Бжезицки (1,92 м) и Кароль Дабровски (1,89 м). Завтра Танель Виснап примет участие в своей последней олимпийской дисциплине – беге на дистанцию 200 м. Финал состязаний состоится в пятницу вечером.

Мартин Вильясаар на короткой трассе по спортивному ориентированию занял 16 место. Его время было 1:05.55.

Наши волейболисты Михкель Таабер и Мартин Сепп проиграли во втором туре отборочного матча чешской паре Ян Зидек-Симон Бамбас с результатом 10:21, 14:21 и не прошли в четвертьфинал.

Ключевые слова
Наверх