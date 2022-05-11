На проходящей в бразильском Кашиас ду Суле Олимпиаде для глухих спортсмены Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап пополнили медальную коллекцию сборной Эстонии двумя наградами – они завоевали бронзу. Ландар заняла третье место в женской стометровке с препятствиями, а Виснап – в мужских состязаниях по прыжкам в высоту. У Эстонии в копилке уже три медали – в понедельник Виснап выиграл золото в прыжках в длину.
Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап завоевали на Сурдлимпиаде бронзовые медали
Марья-Лийза Ландар завоевала бронзу в стометровке с препятствиями, показав результат в 15,93. Победительницей стала спортсменка из Тайбея Ли Хсу, установив новый рекорд – 13,91. Серебро у украинской спортсменки Юлии Шаповал (14,97). В субботу Ландар примет участие в финале соревнований по прыжкам в высоту.
Танель Виснап в прыжках в высоту преодолел отметку в 1.83 м. Двойную победу отпраздновали поляки Бартош Бжезицки (1,92 м) и Кароль Дабровски (1,89 м). Завтра Танель Виснап примет участие в своей последней олимпийской дисциплине – беге на дистанцию 200 м. Финал состязаний состоится в пятницу вечером.
Мартин Вильясаар на короткой трассе по спортивному ориентированию занял 16 место. Его время было 1:05.55.
Наши волейболисты Михкель Таабер и Мартин Сепп проиграли во втором туре отборочного матча чешской паре Ян Зидек-Симон Бамбас с результатом 10:21, 14:21 и не прошли в четвертьфинал.