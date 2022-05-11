Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап завоевали на Сурдлимпиаде бронзовые медали

На проходящей в бразильском Кашиас ду Суле Олимпиаде для глухих спортсмены Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап пополнили медальную коллекцию сборной Эстонии двумя наградами – они завоевали бронзу. Ландар заняла третье место в женской стометровке с препятствиями, а Виснап – в мужских состязаниях по прыжкам в высоту. У Эстонии в копилке уже три медали – в понедельник Виснап выиграл золото в прыжках в длину.