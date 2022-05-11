Ср, 11.05.2022
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Тушившие в Эмари травяной пал спасатели обнаружили труп

BNS
Тушившие в Эмари травяной пал спасатели обнаружили труп
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Травяной пал. Снимок иллюстративный
Травяной пал. Снимок иллюстративный Фото: Marko Saarm

Спасатели, тушившие в ночь на среду в Эмари в Харьюмаа травяной пал, обнаружили труп мужчины.

В 0.31 спасателям поступил вызов в поселок Эмари, где загорелось около ста квадратных метров прошлогодней травы. Пожар потушили за полчаса, сообщил BNS Пыхьяский спасательный центр.

В ходе работ по тушению пожара спасатели обнаружили на местности тело погибшего мужчины, причину смерти которого установит судебно-медицинская экспертиза. Дальнейшее расследование проведет полиция.

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