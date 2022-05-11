Спасатели, тушившие в ночь на среду в Эмари в Харьюмаа травяной пал, обнаружили труп мужчины.
Тушившие в Эмари травяной пал спасатели обнаружили труп
Тушившие в Эмари травяной пал спасатели обнаружили труп
В 0.31 спасателям поступил вызов в поселок Эмари, где загорелось около ста квадратных метров прошлогодней травы. Пожар потушили за полчаса, сообщил BNS Пыхьяский спасательный центр.
В ходе работ по тушению пожара спасатели обнаружили на местности тело погибшего мужчины, причину смерти которого установит судебно-медицинская экспертиза. Дальнейшее расследование проведет полиция.