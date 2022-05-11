Жителям Эстонии напомнили о требованиях безопасности к надувным батутам

Правильная установка батута с точки зрения безопасности является очень важным моментом. При установке батута необходимо обратить внимание на следующие аспекты: Батуты должны быть надежно закреплены на земле (желательно сваями, где грунт подходит для этого), и все крепления производителя (включая верхние крепления высоких батутов) должны быть закреплены в соответствии с инструкциями производителя, даже если батут находится на асфальте;

Батут должен находиться вдали от любых источников опасности, таких как линии электропередачи, заборы, деревья и т.д;

Зона установки батута должна быть свободной от острых предметов и с ровной поверхностью;

Вокруг батута необходимо обеспечить свободную зону (минимальное свободное пространство должно быть 1,8 м от стен и 3,5 метра от открытых сторон);

Обдувочный прибор и кабели не должны быть доступны для пользователей батута и других посторонних лиц (в том числе возможность зацепиться за провода).

Фирма, предлагающая услуги надувных батутов, должна помнить, что при установке и использовании батута необходимо следовать всем инструкциям производителя и у каждого батута должна быть поясняющая табличка, в которой потребителю сообщается, как безопасно пользоваться батутом. Прыгающим на батуте детям необходимо обеспечить надзор человека, знающего правила безопасности, который должен следить за их действиями. Необходимо приглядывать за тем, чтобы дети, например, не висели на внешних стенах батута, не заходили на батут с едой и напитками, а также следить, чтобы количество людей на батуте не превышало указанный максимум. Важно, чтобы смотритель также знал, как вести себя в опасных ситуациях (например, потеря воздуха в батуте, отключение электричества, смена погодных условий) и был готов на них оперативно реагировать.

Арендодатель надувного батута должен дать все необходимые инструкции по пользованию и установке, где указан метод установки креплений, максимально безопасная скорость ветра, требования к площадке, необходимость надзора и прочее. Прежде всего, установка батута должна быть выполнена арендодателем. Кроме того, арендатор должен получить инструкции, как вести себя в особых ситуациях, таких как, например, неожиданный дождь, усиление ветра, потеря воздуха в батуте и отключение электричества. Использовать батут во время дождя и/или сильного ветра не допускается.

Департамент рекомендует потребителям, которые отправляют своих детей на батуты или заказывают батуты на дом, обратить внимание на деятельность фирмы, предлагающей данные услуги. При появлении подозрений, потребитель имеет право задать уточняющие вопросы относительно безопасности и использования батута. Потребители также несут ответственность за безопасность – необходимо четко следовать правилам использования батута и не оставлять детей играть на батуте без присмотра.