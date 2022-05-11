Мощность, переданная в Elektrilevi в апреле, снова побила рекорды

Подключенные к Elektrilevi производители электроэнергии передали в апреле в сеть в общей сложности почти 81 ГВт/ч. По сравнению с апрелем прошлого года это количество возросло на 27 ГВт/ч (+ 51 процент). Мощность электроэнергии, переданной в сеть производителями электроэнергии, достигла 21.04.2022 (в 14:00) 378 МВт. Максимальная мощность, переданная в сеть, увеличилась по сравнению с мартом на 31 МВт, или 9 процентов.

В то же время максимальная мощность, переданная в сеть производителями солнечной электроэнергии, составила 341 МВт (в апреле прошлого года максимальная мощность достигла 208 МВт).

«Популярность солнечных парков четко видна во время путешествий по Эстонии. Помимо солнечных парков, созданных на полях, солнечные панели можно увидеть на крышах многих хуторских комплексов, частных и многоквартирных домов и в других местах. Примечательно 50-процентное увеличение объема электроэнергии, передаваемой в сеть Elektrilevi, по сравнению с предыдущим годом. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что интерес к новым солнечным паркам не угас, и мы, несомненно, увидим еще более высокие показатели производства», – прокомментировал глава Elektrilevi Михкель Хярм.

Поданные в апреле 1090 ходатайств о подключении распределились следующим образом:

производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 278 ходатайств и суммарная мощность 148 МВт;

микропроизводители, то есть до 15 кВт: 812 ходатайств и суммарная мощность 9,25 МВт.

В апреле было заключено 619 договоров о подключении производителя электроэнергии. В том числе:

производители электроэнергии мощностью более 15 кВт: 72 договора и суммарная мощность 8,5 МВт;

микропроизводители, то есть до 15 кВт: 547 договоров и суммарная мощность 5,9 МВт.

В апреле сетевое подключение было обеспечено 258 производителям электроэнергии. В том числе: