В Летной гавани можно увидеть гидросамолет

На этой неделе исполняется десять лет со дня открытия ангара Летной гавани в качестве музея. По такому случаю сегодня, 11 мая художник музея Роман Маткевич приглашает всех желающих на экскурсию на русском языке «О гидросамолетах в Лётной гавани в 1916-1946 годах».

«Когда и для чего был построен военный объект такой формы в рамках проекта морской крепости Петра Великого? Для каких аэропланов он предназначался, и какие самолеты действительно базировались здесь в течение 30 лет? Можно ли увидеть гидросамолеты в Летной гавани сегодня? Все, с кем мы встретимся cегодня, смогут узнать ответы как на эти, так и на другие вопросы», – рассказал художник Эстонского морского музея Роман Маткевич, приглашая на экскурсию.

Свою экскурсию «О гидросамолетах в Летной гавани в 1916-1946 годах» он начнет в здании музея в среду, 11 мая, в 18 часов. Экскурсия длится час. Для участия необходим билет в музей.

После завершения экскурсии можно будет увидеть один из гидросамолетов, который находится в использовании. С 19 до 20 часов в яхтенный порт Летной гавани приземлится гидросамолет типа Cessna 172M, который прибудет из Финляндии.