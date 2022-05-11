Госконтроль: треть призывников семи-восьмилетней давности ни разу не были на учебных сборах

«Когда мы просмотрели эти два призыва, оказалось, что около половины тех, кто был неохвачен учебными сборами, не явились, несмотря на повестку, а к другой половине сами Силы обороны не проявили интереса, – сказал государственный контролер Янар Хольм. – В то же время можно предположить, что именно у этих призывников истек срок так называемого «горячего» резерва – то есть тот период, когда их навыки, знания и коэффициент полезного действия наиболее высоки». Хольм отметил, что без обновления навыков через семь лет готовность резервиста значительно снижается.

Госконтроль рекомендует призывать резервистов, входящих в состав подразделений Сил обороны, на регулярные учебные сборы. Следует пересмотреть мотивационный пакет для участия в учебных сборах – достаточно ли денежной компенсации, или же стоит ли предлагать резервистам дополнительный отпуск и прочие льготы.

Госконтроль установил, что количество набранных на службу призывников и их распределение между подразделениями до сих пор соответствовало графику подготовки подразделений, запланированному в Плане развития государственной обороны. План развития государственной обороны на 2022–2031 годы предусматривает постепенное увеличение количества призывников, призываемых на срочную службу, с тем, чтобы к 2025 году в Силах обороны служило на 400 человек больше, чем в этом году. Это увеличило бы количество призывников до 4000, упростив комплектование установленных подразделений. К сожалению, увеличение количества призывников влечет за собой дополнительные расходы, часть которых не учтена в плане развития.

Хотя при строительстве казарм увеличение числа призывников было учтено, незаметно, чтобы имелись конкретные планы по полигонам и стрельбищам – куда, когда и сколько нужно инвестировать, чтобы обеспечить такой же уровень подготовки для большего количества призывников. Также еще к осени 2021 года была не уточнена сумма дополнительных затрат на учебное снаряжение.

По данным Сил обороны, призыв на службу 4000 призывников в год означает набор еще примерно 50 инструкторов из числа действующих военнослужащих. Хотя действующий План развития государственной обороны предусматривает увеличение численности действующих военнослужащих на 300 человек к 2031 году, это не означает автоматически, что увеличится число действующих военнослужащих, непосредственно и ежедневно занимающихся призывниками.

Потенциальным «узким местом» являются подготовка и набор инструкторов, поскольку уже сейчас не все должности заполнены, из-за чего нагрузка на инструкторов превышает предусмотренный уровень. В качестве временного решения в Силах обороны до сих пор применялись призывники, начавшие службу в январе и прошедшие курс для младших унтер-офицеров, которые помогают провести базовый курс военных навыков для призывников, которые начинают службу в июне-июле того же года. Это призывники, на которых еще нельзя возлагать полную ответственность за достижение всех целей обучения новобранцев.