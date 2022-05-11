Спор из-за ковидных мер: больница выиграла суд у бывшего сотрудника

Будет ли Пуусильд обжаловать решение суда, пока еще неизвестно.

Суд оставил без удовлетворения иск работавшего психологом в больнице Кристьяна Пуусильд против его бывшего работодателя. Суд также постановил, что Пуусильд должен оплатить расходы на правовую помощь двух сторон.