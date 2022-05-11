Спор из-за ковидных мер: больница выиграла суд у бывшего сотрудника

Суд оставил без удовлетворения иск работавшего психологом в больнице Кристьяна Пуусильд против его бывшего работодателя. Суд также постановил, что Пуусильд должен оплатить расходы на правовую помощь двух сторон.
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Отношения Пуусильда и больницы испортились весной прошлого года, когда лечебное учреждение предприняло дополнительные шаги для ограничения распространения коронавируса. Работодатель обязал всех невакцинированных сотрудников сдавать пробы на ковид каждые семь дней.
Поскольку Пуусильд отказался от тестирования, больница уволила его в мае прошло года без предварительного предупреждения.
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