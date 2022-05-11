В связи с работами по реконструкции отрезка железной дороги Пяэскюла–Кейла с понедельника, 16 мая, вступает в силу новое расписание. Изменение касается всех линий в западном направлении, сообщает Elron.
С понедельника изменится расписание поездов в западном направлении
В понедельник, 16 мая, на станции Пяэскюла и на отрезке железной дороги Пяэскюла–Кейла начнутся работы по ремонту железнодорожных путей. Из-за ограничений скорости у всех поездов увеличится время в пути, и расписание поездов будет несколько более редким, чем обычно.
По словам руководителя по продажам и развитию Elron Ронни Конго, строительные работы необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров в будущем. «Предприятие Eesti Raudtee будет выполнять самые разные работы на отрезке Пяэскюла–Кейла. Лучше всего они будут заметны пассажирам, когда будет завершено строительство второго пути на всем отрезке Пяэскюла–Кейла, а также некоторых пешеходных туннелей», – отметил Конго, добавив, что если поезда будут проходить какой-либо отрезок железной дороги медленнее, то и поездов будет ходить меньше. «Составляя расписание, мы заботились о том, чтобы как в Палдиски, так и в Турба можно было добраться так же часто, как обычно, но, к сожалению, на отрезке Кейла–Таллинн не все поезда получится оставить в расписании. Чтобы ездить было по-прежнему комфортно, несмотря на менее плотный график, мы будем использовать спаренные поезда при отправлениях с большим количеством пассажиров», – подчеркнул Конго.
Elron просит пассажиров быть внимательными на станции Пяэскюла, где с понедельника будет закрыта платформа, расположенная между железнодорожными путями. Чтобы поехать в направлении Таллинна, нужно будет использовать другую платформу, откуда обычно отправляются рейсы в сторону Кейла, Палдиски и Турба.
Информацию об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron, и уже совсем скоро они будут размещены и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.
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