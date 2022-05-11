Глава МИД Эстонии: в это непростое время дигитализация стран особенно важна

«Эстония хорошо знает, как дигитализация может повысить устойчивость. В 1990-е годы Эстонии пришлось создавать свои институты с нуля и дигитализация оказалась наиболее эффективным решением. Сегодня 99% наших государственных услуг доступны онлайн в любое время. Во время пандемии COVID-19 эти услуги работали бесперебойно, обеспечивая непрерывность работы страны», – сказала министр.

Министр Лийметс подчеркнула, что новые технологии сопряжены со многими рисками и проблемами. «Участились злонамеренные кибероперации, которые атакуют жизненно важную инфраструктуру, государственные электронные услуги, банковскую систему и медиа. Кибербезопасность должна стать естественной и полностью интегрированной частью всех цифровых проектов и партнерств».

По словам министра, эти усилия в Европе теперь являются частью стратегии Global Gateway. Через Global Gateway и под эгидой Team Europe, Европа будет поддерживать более активное и стратегическое участие своих партнеров в направлении инвестиций в цифровую и физическую инфраструктуры, и в содействии цифровому развитию в целом. Одним из таких инструментов на развивающихся рынках является Digital for Development Hub, который основала Эстония.

«Я рада сообщить, что Эстония передаст Европейской комиссии инновационную цифровую платформу – Team Europe Partnerships Portal. Эта платформа, разработанная эстонским частным сектором, поддерживает государства-члены ЕС в создании еще более прочного моста между всеми инициативами ЕС по сотрудничеству в области развития», – добавила министр.