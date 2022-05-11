Президент Карис встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё

На встрече с президентом Финляндии глава Эстонского государства планирует обсудить положение с безопасностью в Европе, возможное вступление Финляндии в НАТО и вопросы энергобезопасности. Речь пойдет о совместном проекте обеспечения надежности газоснабжения и о сотрудничестве при сооружении плавучего терминала сжиженного газа (LNG). Также будет обсуждаться вопрос об усилении финско-эстонского сотрудничества.