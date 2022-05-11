Президент Алар Карис находится сегодня в Хельсинки, где примет участие в торжественном семинаре по случаю 40-й годовщины образования Общества Тугласа, встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё и посетит финский инновационный фонд SITRA.
Президент Карис встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё
На встрече с президентом Финляндии глава Эстонского государства планирует обсудить положение с безопасностью в Европе, возможное вступление Финляндии в НАТО и вопросы энергобезопасности. Речь пойдет о совместном проекте обеспечения надежности газоснабжения и о сотрудничестве при сооружении плавучего терминала сжиженного газа (LNG). Также будет обсуждаться вопрос об усилении финско-эстонского сотрудничества.
На торжественном семинаре по случаю 40-летия Общества Тугласа участников будут приветствовать президенты Эстонии и Финляндии. Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте.
Чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области экономики, образования и науки, президент Карис посетит финский инновационный фонд SITRA. Вечером глава Эстонского государства встретится с представителями академических организаций Финляндии.
Президент Карис вернется в Эстонию в среду поздно вечером.