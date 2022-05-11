Ср, 11.05.2022
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Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 37 000

rus.postimees.ee
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 37 000
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Военные беженцы.
Военные беженцы. Фото: Mihkel Maripuu

С 27 февраля Эстония приняла уже в общей сложности 37 039 украинских военных беженцев.

Такие данные в среду опубликовал Департамент полиции и пограничной охраны, пишет rus.err.ee.

По информации ведомства, днем ранее, 10 мая, в страну въехали еще 375 жителей Украины, в том числе 67 детей. Из них 206 сообщили, что рассматривают Эстонию в качестве транзитной страны.

С 27 февраля эстонские власти зарегистрировали 24 367 заявлений о предоставлении временной защиты.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.

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