С 27 февраля Эстония приняла уже в общей сложности 37 039 украинских военных беженцев.
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 37 000
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 37 000
Такие данные в среду опубликовал Департамент полиции и пограничной охраны, пишет rus.err.ee.
По информации ведомства, днем ранее, 10 мая, в страну въехали еще 375 жителей Украины, в том числе 67 детей. Из них 206 сообщили, что рассматривают Эстонию в качестве транзитной страны.
С 27 февраля эстонские власти зарегистрировали 24 367 заявлений о предоставлении временной защиты.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.
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