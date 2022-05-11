Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 37 000

Такие данные в среду опубликовал Департамент полиции и пограничной охраны, пишет rus.err.ee .

По информации ведомства, днем ранее, 10 мая, в страну въехали еще 375 жителей Украины, в том числе 67 детей. Из них 206 сообщили, что рассматривают Эстонию в качестве транзитной страны.