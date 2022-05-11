Наш Герхард Шредер? Экс-министр окружающей среды Эстонии выполняет лоббистскую работу в интересах «Газпрома»

«Я действую во имя интересов различных эстонских бункеровочных компаний (поставщики моторного топлива или масла для судов — прим. ред.)», - сообщил 6 октября Марко Померанц министерствам окружающей среды и экономики и коммуникаций, когда помогал четверым фирмам составлять письма для получения дополнительных якорных зон и упрощения делопроизводства, пишет Postimees.