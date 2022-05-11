Компании-перевозчики нефтепродуктов во главе с российской компанией, принадлежащей «Газпром нефти», хотят получить от эстонского государства больше якорных зон для обслуживания танкеров. Лоббистскую деятельность в интересах «Газпрома» осуществляет бывший министр окружающей среды Марко Померанц из Powerhouse.
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Наш Герхард Шредер? Экс-министр окружающей среды Эстонии выполняет лоббистскую работу в интересах «Газпрома»
Наш Герхард Шредер? Экс-министр окружающей среды Эстонии выполняет лоббистскую работу в интересах «Газпрома»
«Я действую во имя интересов различных эстонских бункеровочных компаний (поставщики моторного топлива или масла для судов — прим. ред.)», - сообщил 6 октября Марко Померанц министерствам окружающей среды и экономики и коммуникаций, когда помогал четверым фирмам составлять письма для получения дополнительных якорных зон и упрощения делопроизводства, пишет Postimees.