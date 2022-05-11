Разведка Эстонии: РФ может включить оккупированные территории в свой состав

Информация о целях возможного контрнаступления украинцев противоречива. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться отбросить противника на исходные рубежи, существовавшие на момент 23 февраля. Или же постараться освободить всю территорию страны.

Вполне возможно, что для предотвращения последнего сценария РФ может включить оккупированные территории в свой состав. В этом случае было бы проще создать впечатление о том, что Украины пытается захватить часть России.

Руководство Республики Беларусь все чаще говорит об угрозе со стороны запада. На этом фоне производится проверка боеготовности вооруженных сил страны. Впрочем, масштаб и характер данных мероприятий указывает на то, что в данный момент Белоруссия не намерена вмешиваться в конфликт на Украине напрямую.

Харьковское направление (Восток)

ВСУ продолжают нажимать на позиции российских войск севернее Харькова. В течение прошедших суток активность ВС РФ на направлении Изюм – Славянск снизилась. Возможно, этот факт обусловлен продвижением украинских войск в Харьковской области: вскоре оно может поставить под угрозу линии снабжения подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме.

Украинские источники сообщают, что часть российских подразделений без боя отошла к железнодорожному узлу в Купянске – одному из важнейших коридоров снабжения группировки ВС РФ.

Рубеж Донецк – Луганск

Российские войска продолжают обстреливать оборонительные позиции ВСУ. Основные боевые действия ведутся вокруг Рубежного, Лимана и Северодонецка. Подразделения ВС РФ не оставляют попыток форсирования реки Северный Донец в районе Белогоровки. Успешный маневр на этом направлении создает предпосылки для окружения группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

В Донецкой области сухопутные силы ВС РФ в основном предпринимали атаки на позиции украинских войск под Донецком. Насколько известно, они не смогли прорваться, поскольку наступающие части не обладают достаточным численным перевесом.

В Мариуполе продолжаются бои за промышленную зону завода «Азовсталь». Одновременно с этим в городе устанавливается оккупационная власть.

Южное направление

Существенных изменений в обстановке не произошло. ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по Николаеву и Одессе. Обстановка вокруг Приднестровья не изменилась.