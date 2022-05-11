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Уимблдон могут лишить рейтинговых очков за отстранение россиян

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Уимблдон могут лишить рейтинговых очков за отстранение россиян
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Уимблдон, иллюстративное фото.
Уимблдон, иллюстративное фото. Фото: JED LEICESTER/Pool via REUTERS

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) намерен лишить Уимблдонский турнир рейтинговых очков, если запрет на участие российских и белорусских игроков не будет снят, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph. 

В апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). АТР раскритиковала решение организаторов Уимблдона и LTA. Критику ATP поддержали ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

В ответ президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт на пресс-конференции заявил, что решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до участия в Уимблдонском турнире не является дискриминацией.

По данным Telegraph, в ближайшие 48 часов совет игроков ATP примет решение не присуждать рейтинговые очки за участие как в Уимблдоне, так и в других турнирах в Великобритании.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

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