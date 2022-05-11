Украинская армия оттесняет российские войска от Харькова. Что корреспондент Би-би-си увидел в освобожденных селах

Российский артобстрел ее села еще продолжался, а Раиса Опанасовна уже вышла навстречу украинским солдатам. Она сгибается под тяжестью двух больших пластиковых пакетов, да и груз всего пережитого тоже давит ей на плечи.

Из-под вязаной серой шапочки смотрит изможденное лицо, худощавая фигурка сгорблена. Она уже несколько месяцев не видела сразу так много людей. С самого начала войны ее дом, Русская Лозовая, был под российской оккупацией.

Российские военные ходили от двери к двери. "Они проверяли дома, спрашивали, если у кого-то есть оружие. Но у меня ничего такого нет, даже шкафов. Я живу одна", - говорит Раиса.

У них не было ни воды, ни электричества, еды было очень мало, не работали телефонная связь и интернет, жители поселка были полностью изолированы от второго по величине города Украины, который находится всего-то в восьми километрах. Из окрестных лесов и с пригорков российские минометы и артиллерия без устали обстреливали Харьков.

Село Раисы было разорено, более того, весь ее мир перевернулся в связи с российским вторжением. На восток Украины вместе с войной пришло не только переосмысление отношений с Россией, которая находится всего в каких-то 30 км от Русской Лозовой, но и более личная переоценка того, что значит быть русскоговорящим украинцем.

Недавно освобожденная Русская Лозовая стала одним из поворотных пунктов в этой войне после российского вторжения. Под руководством высшего командования силы территориальной обороны, национальная гвардия и регулярные части ведут скоординированное наступление с целью оттеснить российские войска на всем протяжении 32-километровой линии фронта. Тем временем, по ту сторону границы, в российском Белгороде, идет наращивание войск для вероятного контрнаступления.

Еще месяц назад, когда мы были в Харькове, российские войска буквально стояли у ворот города. Обстрелы велись постоянно, и снаряды попадали в здания на улице, на которой мы жили. Дела были так плохи, что проще было сосчитать часы затишья (немногочисленные), чем обстрелов (постоянные). Было ощущение, что мы находимся на краю пропасти, и еще одна организованная российская атака сломит город.

В Салтовке на северной окраине Харькова были разрушены целые многоэтажные жилые дома. У тех, кто там еще оставался, не было воды и электричества, им приходилось готовить еду прямо на лестничных клетках на маленьких кострах.