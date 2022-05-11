Omniva предупреждает о распространяющихся по Эстонии схемах мошенничества

В одном письме просят оплатить 2,1 евро, а в другом - 1,75 евро за доставку посылки. Omniva заверяет, что предприятие не имеет отношения к этим письмам и призывает клиентов быть бдительными и не реагировать на эти письма.

Omniva просит тщательно следить за адресом электронной почты, с которого приходит сообщение. К любому сообщению с просьбой об уплате таможенной пошлины или платы за доставку неизвестной посылки следует относиться скептически.

В случае малейших сомнений подлинность отправленной информации можно проверить по информационному телефону Omniva 661 6616.