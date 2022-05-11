Государственная логистическая компания Eesti Post, использующая бренд Omniva, сообщила, что в настоящее время широко распространены два варианта мошеннических писем с разным содержанием, с помощью которых пытаются вымогать деньги и личные данные.
Omniva предупреждает о распространяющихся по Эстонии схемах мошенничества
В одном письме просят оплатить 2,1 евро, а в другом - 1,75 евро за доставку посылки. Omniva заверяет, что предприятие не имеет отношения к этим письмам и призывает клиентов быть бдительными и не реагировать на эти письма.
Omniva просит тщательно следить за адресом электронной почты, с которого приходит сообщение. К любому сообщению с просьбой об уплате таможенной пошлины или платы за доставку неизвестной посылки следует относиться скептически.
В случае малейших сомнений подлинность отправленной информации можно проверить по информационному телефону Omniva 661 6616.
Клиенты других курьерских компаний также должны быть бдительны. Вполне вероятно, что аналогичная схема мошенничества распространяется и на другие курьерские компании и клиентов также могут попросить оплатить доставку несуществующей посылки.