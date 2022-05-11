Ср, 11.05.2022
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Столкнулись головами. Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле

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Столкнулись головами. Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле
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Рональда Араухо увезли с поля на реанимобиле.
Рональда Араухо увезли с поля на реанимобиле. Фото: IMAGO/Sara Aribo/IMAGO/Sports Press Photo

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой», сообщает "Чемпионат".

В ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание, на реанимобиле его увезли в больницу.

У защитника «Барселоны» диагностировано сотрясение головного мозга, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Сейчас он проходит необходимые обследования.

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