Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой», сообщает "Чемпионат".
Столкнулись головами. Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле
Столкнулись головами. Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле
В ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание, на реанимобиле его увезли в больницу.
У защитника «Барселоны» диагностировано сотрясение головного мозга, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Сейчас он проходит необходимые обследования.
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