В Финляндии 86-летний дед сексуально эксплуатировал своих маленьких внучек

Пожилой мужчина был осужден за зверскую сексуальную эксплуатацию своих внучек. Одной из жертв было около 5-7 лет, другой 7-9 лет, передает портал Naine .

Первое чудовищное преступление произошло примерно в 2005-2007 годах. Дед спал в одной постели с девочкой. Он засовывал руку в брюки ребенка и пытался проникнуть пальцами в гениталии девочки. Внучка спортивлялась, но дед не остановился, после чего девочка вырвалась и сбежала в изножье кровати.