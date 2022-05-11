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В Финляндии 86-летний дед сексуально эксплуатировал своих маленьких внучек

Марью Рыммель
В Финляндии 86-летний дед сексуально эксплуатировал своих маленьких внучек
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Девочка. Фото иллюстративное.
Девочка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Финляндии в Лапландии 86-летний мужчина был осужден за сексуальное злоупотребление собственными внучками. По данным Iltalehti, обе жертвы были маленькими девочками в возрасте до десяти лет.

Пожилой мужчина был осужден за зверскую сексуальную эксплуатацию своих внучек. Одной из жертв было около 5-7 лет, другой 7-9 лет, передает портал Naine.

Первое чудовищное преступление произошло примерно в 2005-2007 годах. Дед спал в одной постели с девочкой. Он засовывал руку в брюки ребенка и пытался проникнуть пальцами в гениталии девочки. Внучка спортивлялась, но дед не остановился, после чего девочка вырвалась и сбежала в изножье кровати.

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