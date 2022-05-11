В Финляндии в Лапландии 86-летний мужчина был осужден за сексуальное злоупотребление собственными внучками. По данным Iltalehti, обе жертвы были маленькими девочками в возрасте до десяти лет.
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В Финляндии 86-летний дед сексуально эксплуатировал своих маленьких внучек
В Финляндии 86-летний дед сексуально эксплуатировал своих маленьких внучек
Пожилой мужчина был осужден за зверскую сексуальную эксплуатацию своих внучек. Одной из жертв было около 5-7 лет, другой 7-9 лет, передает портал Naine.