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Postimees в Восточной Украине ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточно-украинские города

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Российские войска все ожесточеннее бомбят восточно-украинские города
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Журналисты Postimees и ETV прячутся от бомбежки неподалеку от города Сиверск.
Журналисты Postimees и ETV прячутся от бомбежки неподалеку от города Сиверск. Фото: Die Welt

Бои в Восточной Украине становятся все более ожесточенными и все новые деревни и города попадают под бомбежки российских войск. Так происходит, например, с городом Сиверск, расположенном в северной части Донецкой области, куда журналисты Postimees пытались пробраться вчера вместе с коллегами из ETV Кристьяном Свирдсеном и Антоном Алексеевым, а также представителями немецкого издания Die Welt.

Использующие дроны российские войска, кроме транспорта украинской армии, целятся и в гражданские автомобили, которые пытаются пробраться поближе к прифронтовым городам, так пытаются помешать доставке помощи и эвакуации людей. Поездка в каждый такой город является риском для добровольцев и журналистов. Вчера, во время поездки в Сиверск, мы сами убедились в том, что российские войска используют кассетные бомбы и против гражданского населения. Кассетные бомбы падали в нескольких сотнях метров от нашего автомобиля.

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