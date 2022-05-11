Postimees в Восточной Украине ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточно-украинские города

Использующие дроны российские войска, кроме транспорта украинской армии, целятся и в гражданские автомобили, которые пытаются пробраться поближе к прифронтовым городам, так пытаются помешать доставке помощи и эвакуации людей. Поездка в каждый такой город является риском для добровольцев и журналистов. Вчера, во время поездки в Сиверск, мы сами убедились в том, что российские войска используют кассетные бомбы и против гражданского населения. Кассетные бомбы падали в нескольких сотнях метров от нашего автомобиля.