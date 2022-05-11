Бои в Восточной Украине становятся все более ожесточенными и все новые деревни и города попадают под бомбежки российских войск. Так происходит, например, с городом Сиверск, расположенном в северной части Донецкой области, куда журналисты Postimees пытались пробраться вчера вместе с коллегами из ETV Кристьяном Свирдсеном и Антоном Алексеевым, а также представителями немецкого издания Die Welt.
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Postimees в Восточной Украине ⟩ Российские войска все ожесточеннее бомбят восточно-украинские города
Российские войска все ожесточеннее бомбят восточно-украинские города
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