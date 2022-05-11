Объемы российского газа, поставляемого транзитом в Европу по территории Украины через ключевой пункт Сохрановка, сократились до нуля, следует из данных украинского оператора ГТСУ на среду, 11 мая.
Объемы транзита газа в украинской Сохрановке упали до ноля
Украина еще несколько дней назад предупредила о намерении прекратить транзит газа по этому маршруту из-за военных действий, пишет DW.
В ГТСУ заявили, что из-за вмешательства оккупационных властей в технические процессы эксплуатировать компрессорную станцию в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому, начиная с 11 мая, газовый поток по маршруту через Сохрановку прекращается и перенаправляется через узловую станцию в Судже. По данным ГТСУ, по этой трассе на 11 мая запланирована прокачка почти 72 млн кубометров газа.
В то же время российский концерн "Газпром" заявляет, что подобное переключение технически невозможно. Согласно ГТСУ, через Сохрановку в Европу поступает транзитом почти треть всего объема газа, поставляемого из России. Представитель министерства экономики ФРГ заявил, что на данный момент остановка транзита через Сохрановку не приведет к дефициту топлива, "безопасность снабжения в Германии в настоящее время обеспечена".