Объемы транзита газа в украинской Сохрановке упали до нуля

Украина еще несколько дней назад предупредила о намерении прекратить транзит газа по этому маршруту из-за военных действий, пишет DW.

В ГТСУ заявили, что из-за вмешательства оккупационных властей в технические процессы эксплуатировать компрессорную станцию в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому, начиная с 11 мая, газовый поток по маршруту через Сохрановку прекращается и перенаправляется через узловую станцию в Судже. По данным ГТСУ, по этой трассе на 11 мая запланирована прокачка почти 72 млн кубометров газа.