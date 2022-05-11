Премьер-министр Кая Каллас выступая в среду на инфочасе Рийгикогу признала, что возможные нарушения в связи с закупкой экспресс-тестов для школ были сознательным риском, поскольку для того, чтобы школы оставались открытыми, нужно было очень быстро закупить тесты.
Каллас назвала осознанным риском возможные нарушения в связи с закупкой экспресс-тестов для школ
По словам Каллас, нужно пристально всмотреться в ситуацию того времени. «Конечно, оглядываясь назад, мы оцениваем что-то иначе, чем в тот момент, когда нужно было принимать решения», — сказала Каллас, по словам которой для сохранения школ открытыми требовались срочные решения, и было понятно, что обычнных темпов принятия решений для обеспечения поставок было недостаточно.
«Вот почему у нас был выбор: быстро достать эти экспресс-тесты, рискуя тем, что не все условия государственных закупок будут соблюдены должным образом, или закрыть школы. Важно было сохранить школы открытыми, хотя и было ясно, что когда ситуация успокоится, встанет вопрос, как все было проделано», — сказала Каллас.
Каллас также подтвердила, что выявленные в связи с закупкой тестов нарушения не нанесли ущерба. «Наоборот, благодаря тому, что мы оставили школы открытыми, родители могли ходить на работу, а поскольку родители могли ходить на работу, экономика могла функционировать. Благодаря этому экономический рост Эстонии составил 8,6. процентов в прошлом году, и это совсем не то, что было в соседних с нами странах», — сказала Каллас.