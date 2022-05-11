Каллас назвала осознанным риском возможные нарушения в связи с закупкой экспресс-тестов для школ

По словам Каллас, нужно пристально всмотреться в ситуацию того времени. «Конечно, оглядываясь назад, мы оцениваем что-то иначе, чем в тот момент, когда нужно было принимать решения», — сказала Каллас, по словам которой для сохранения школ открытыми требовались срочные решения, и было понятно, что обычнных темпов принятия решений для обеспечения поставок было недостаточно.

«Вот почему у нас был выбор: быстро достать эти экспресс-тесты, рискуя тем, что не все условия государственных закупок будут соблюдены должным образом, или закрыть школы. Важно было сохранить школы открытыми, хотя и было ясно, что когда ситуация успокоится, встанет вопрос, как все было проделано», — сказала Каллас.