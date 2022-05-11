Таллинн восстанавливает расположенную в Копли на кладбище Северо-Западной армии Георгиевскую мемориальную часовню (Пельгуранна, 2а). Завтра, 12 мая, в 12:45 будет установлен бетонный купол часовни.
На строящейся в Копли часовне Святого Георгия установят купол
Отлитый целиком купол составляет в высоту 2,4 м, в диаметре – 1,55 м, а вес его составляет около 3,2 тонны. Купол изготовлен предприятием Geos Nordic OÜ.
Часовня святого Георгия была построена в 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского в память воинов Северо-Западной армии, сражавшихся в Освободительной войне на стороне Эстонии. В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия. В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2013 году и сейчас находится в Храме Святителя Николая в Копли.
Идея восстановления часовни принадлежит MTÜ Püha Jüri selts (Общество Св. Георгия), которое с привлечением пожертвований занималось также проектированием. Новое строение будет по возможности точно повторять оригинальное. Часовню спроектировало бюро AB Ansambel OÜ, бюро также осуществляет надзор проектировщика, строительные работы и работы по восстановлению ведут Enska ehitus OÜ и Enska OÜ. Стоимость строительных работ составляет 530 000 евро, а сроком их завершения обозначен август 2022 года.