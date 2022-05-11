На строящейся в Копли часовне Святого Георгия установят купол

Часовня святого Георгия была построена в 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского в память воинов Северо-Западной армии, сражавшихся в Освободительной войне на стороне Эстонии. В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия. В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2013 году и сейчас находится в Храме Святителя Николая в Копли.