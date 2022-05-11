Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в четверг по сравнению со средой повысится в Эстонии на 9,4 процента до 107,91 евро мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в Эстонии в четверг повысится до 107,91 евро
Стоимость электроэнергии в Эстонии в четверг повысится до 107,91 евро
Самой высокой — 165,04 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой еще позже — с полуночи до 1 часа ночи, когда она составит 40,04 евро за мегаватт-час.
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