Подростки целились в центре Пярну из стартового пистолета в людей

После этого пистолет взял старший, и оба пошли дальше по улице Рюйтли. Внезапно кто-то закричал на эстонском языке: «Брось оружие!»

Молодой человек приказа не выполнил. Вместо этого он начал целиться в призвавшего его к порядку человека. Позже он скажет полицейским, что целился в человека, поскольку почувствовал угрозу для себя и своего друга. Близко к чужому человеку они не подошли, а отправились в сторону заправки, расположенной неподалеку.

Человек, которому подросток угрожал, позвонил в Центр тревоги и сообщил, что по центру Пярну разгуливают вооруженные люди. Полиция отреагировала моментально. На место прибыли бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали предположительно вооруженных подростков рядом с заправочной станцией.

Вне зависимости от того, идет ли речь об огнестрельном оружии или стартовом пистолете, Пенитенциарный кодекс квалифицирует подобное деяние, как тяжкое нарушение общественного порядка.

Для несовершеннолетнего подростка это не единственное хулиганство, совершенное в этом году. 25 января он попытался украсть в торговом центре ящик для пожертвований, в котором были почти 700 евро. Схватив ящик, он бросился бежать, охранник последовал за ним, в итоге, ящик пришлось бросить.

Собиравшая деньги благотворительная организация, конечно, получила деньги, но сам ящик для пожертвований разбился. Это принесло ущерб в размере 580 евро.

Ранее не судимый несовершеннолетний хулиган недавно заключил с прокуратурой соглашение. Суд в качестве наказания назначил ему семимесячный контроль поведения. Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, оплату работы адвоката в размере чуть более 280 евро, суд оставил нести государству. Но родителям подростка нужно возместить ущерб, причиненный уничтожением ящика для сбора пожертвований.

В отношении совершеннолетнего производство по делу о тяжком нарушении общественного порядка прекратили по принципу опортуниета, поскольку и он не имел прежде наказаний. Прокурор пришел к выводу, что молодой человек хоть и совершил преступление, но его вина не была слишком большой, и он раскаялся.

Прекращение производства по принципу опортунитета не означает оправдания или отказа от обвинения, речь идет о том, что прокуратура и суд подтвердили факт вины, но за совершенное не обязательно наказывать обвиняемого в уголовном порядке.