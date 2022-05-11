Ср, 11.05.2022
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Полиция заметила в соцсетях гневный пост автовладельца и не прошла мимо

Тоомас Херм, Virumaa Teataja
Полиция заметила в соцсетях гневный пост автовладельца и не прошла мимо
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Исцарапанная машина.
Исцарапанная машина. Фото: Sotsiaalmeedia

Недавно один из пользователей соцсетей сделал пост с обращением к человеку, который основательно исцарапал его автомобиль. Визуальный осмотр говорит о том, что сумма ущерба может превышать 200 евро, то есть пересекать границу между производством о проступке и уголовном производством.

«Я уверен, что ты увидишь этот пост! И то, что делаешь другим, в какой-то момент тебе вернется», - обратился автор поста к преступнику.

Неизвестно, увидел пост преступник или нет, но его заметила полиция.

Сотрудник полиции, ведущий производство по делам о проступке, Раквереского отделения полиции Кайдо Меэлинд сказал Virumaa Teataja, что стражи порядка связались с автором поста сами и порекомендовали ему написать заявление в полицию. Сегодня, 11 мая, заявление было подано. Полиция начала производство о проступке на основании статьи о причинении ущерба имуществу.

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