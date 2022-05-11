Полиция заметила в соцсетях гневный пост автовладельца и не прошла мимо

Недавно один из пользователей соцсетей сделал пост с обращением к человеку, который основательно исцарапал его автомобиль. Визуальный осмотр говорит о том, что сумма ущерба может превышать 200 евро, то есть пересекать границу между производством о проступке и уголовном производством.