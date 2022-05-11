Быстро завершившая турнир в Риме Анетт Контавейт не до конца оправилась от болезни

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт провела в Риме свой первый турнир после Штутгарта (он состоялся в конце апреля). Это был первый в этом сезоне турнир теннисистки на гравийном покрытии и под открытым небом. При этом адаптация к новой площадке была для эстонки далеко не самым сложным испытанием, поскольку наша теннисистка не полностью оправилась после простуды, из-за которой была вынуждена обходиться без корта.

«Не могу никак прокомментировать игру. Я просто не до конца восстановилась после болезни – простыла после турнира в Штутгарте. Постоянно был заложен нос, - сказала Контавейт. – Разумеется, я надеялась, что в Риме буду чувствовать себя на корте лучше. Но быстро поняла, что на площадке не совсем 100-процентная я. Делала что могла, и соперница прекрасно играла. Но если бы я чувствовала себя лучше, игра была бы совсем другой».

Контавейт сказала, что прошлую неделю провела, с очень высокой температурой в постели. Несмотря на это, она хотела быть достаточно подготовленной, чтобы именно сегодня выйти на площадку. Все это, прежде всего, для того, чтобы понять ощущение на гравийном корте.

То, что первая ракетка Эстонии будет делать перед началом соревнований во Франции, с тренером еще не обсуждалось. Разумеется, будет проведена серьезная физическая подгтовка, чтобы восстановить выносливость и подвижность.

«Я практически здорова, но состояние далеко от идеального. Но осознаю, что каждый день приносит улучшения. В Париже надеюсь быть в куда лучшей форме, чем сейчас», - подытожила Контавейт.