Таллинн готовится к созданию заповедника Какумяэ.

Общая планировка Хааберсти предусматривала взятие под охрану на местном уровне зарослей черной ольхи в Какумяэ еще в 2017 году. В мае 2021 года районная управа Хааберсти предложила взять под охрану на местном уровне участок по адресу Соолахе-теэ, 64. В июне 2021 года жители Какумяэ представили в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предложение создать в природных зонах Какумяэ заповедник на местном уровне, который включал бы три участка общей площадью 49,7 га: Какумяэское болото, природную зону на Какумяэ-теэ и Какумяэские заросли черной ольхи. В августе 2021 года департамент заказал проведение экспертизы для определения обоснованности образования заповедника, которая была завершена в декабре того же года.

«Результаты экспертизы показали, что болото Какумяэ и леса в природных зонах Какумяэ могут быть взяты под охрану на протяжении 54,6 га, – сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что в этом районе встречаются уникальные для Таллинна растения и находящиеся под охраной виды. – На болоте Какумяэ сформировались особенные участки леса, местами дикого, первозданного вида. На побережье обнажается крутой уступ песчаника кембрийского периода, а Какумяэ-теэ обрамляют богатые видами участки леса. В целом эта зона имеет важную рекреационную ценность для Таллинна. Создание новой заповедной зоны в Таллинне также станет хорошим подарком для всех нас перед годом, когда Таллинн примет звание Зеленой столицы Европы».

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что на планируемой территории заповедника встречается уникальный для Таллинна тип леса, растущий на просыхающей летом почве, в которой встречается множество видов, а также произрастают растения, относящиеся к III категории охраны. «Например, шведский дёрен, который украшает весной лес своими белыми цветами, а осенью – красными ягодами. В этом районе гнездуется крупнейшая в Таллинне колония серых цапель – около 90 гнезд, также там живет большой ястреб – вид, относящийся ко II категории охраны, – рассказал Сильянов. – Целью создания заповедника является обеспечение сохранности болотного леса, в котором гнездуются птицы и живут животные, растут свойственные этой природной местности растения и где можно наслаждаться чистой природой».

На территории заповедника на уровне местного самоуправления можно ввести режим полосы ограничений, который как правило существенно не препятствует целевому использованию земли и, принимая во внимание установленные законом об охране природы ограничения, хозяйственная деятельность там будет по-прежнему разрешена. Какумяэский черноольшаник, по оценкам экспертов, мог бы остаться в общей планировке городским лесом, находящимся под защитой.