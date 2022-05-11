Война России против Украины преподает НАТО уроки как в работе разведки, так и на поле боя, заявили в совместном интервью репортерам AFP и New York Times посетивший Эстонию командующий Силами обороны Франции Тьерри Буркхард и командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, пишет Postimees.
Командующие Силами обороны Эстонии и Франции: Война на Украине преподносит уроки НАТО
При этом увеличения численности французских войск в Эстонии в ближайшее время не ожидается, вместо этого упор будет сделан на увеличение скорости переброски сюда подразделений.
— Генерал Буркхард, и в Эстонии, и в Европе раздавалась критика, что Франция, как ведущая военная сила Евросоюза, недостаточно сделала для поддержки Украины. Как вы думаете, есть ли основания для такой критики?
Буркхард: — Уже тот факт, что я здесь, показывает, что Франция выполняет все свои обязательства в НАТО. В Эстонии у нас есть подразделения в рамках программы расширенного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence, eFP) , но в составе Сил быстрого реагирования НАТО мы также разместили батальон в Румынии. Наши самолеты также охраняют воздушное пространство Румынии.