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Командующие Силами обороны Эстонии и Франции: Война на Украине преподносит уроки НАТО

Рауно Матвеев
Командующие Силами обороны Эстонии и Франции: Война на Украине преподносит уроки НАТО
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Командующий силами обороны Франции Тьерри Буркхард и командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем в Главном штабе сил обороны в Таллинне.
Командующий силами обороны Франции Тьерри Буркхард и командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем в Главном штабе сил обороны в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

Война России против Украины преподает НАТО уроки как в работе разведки, так и на поле боя, заявили в совместном интервью репортерам AFP и New York Times посетивший Эстонию командующий Силами обороны Франции Тьерри Буркхард и командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, пишет Postimees.

При этом увеличения численности французских войск в Эстонии в ближайшее время не ожидается, вместо этого упор будет сделан на увеличение скорости переброски сюда подразделений.

— Генерал Буркхард, и в Эстонии, и в Европе раздавалась критика, что Франция, как ведущая военная сила Евросоюза, недостаточно сделала для поддержки Украины. Как вы думаете, есть ли основания для такой критики?

Буркхард: — Уже тот факт, что я здесь, показывает, что Франция выполняет все свои обязательства в НАТО. В Эстонии у нас есть подразделения в рамках программы расширенного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence, eFP) , но в составе Сил быстрого реагирования НАТО мы также разместили батальон в Румынии. Наши самолеты также охраняют воздушное пространство Румынии.

Во-вторых, Франция решительно осудила нападение России на Украину. Я думаю, что если мы хотим поддержать Украину, то конкретные действия важнее слов. Цель всех стран НАТО - не стать частью войны с Россией. Франция это понимает, и цель состоит в том, чтобы поддержать Украину, а не вступать в войну — это общий подход НАТО. Кроме того, мы даем понять, что защищаем границы НАТО и, как и все другие страны, оказываем военную помощь Украине.

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