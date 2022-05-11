Командующие Силами обороны Эстонии и Франции: Война на Украине преподносит уроки НАТО

При этом увеличения численности французских войск в Эстонии в ближайшее время не ожидается, вместо этого упор будет сделан на увеличение скорости переброски сюда подразделений.

— Генерал Буркхард, и в Эстонии, и в Европе раздавалась критика, что Франция, как ведущая военная сила Евросоюза, недостаточно сделала для поддержки Украины. Как вы думаете, есть ли основания для такой критики?

Буркхард: — Уже тот факт, что я здесь, показывает, что Франция выполняет все свои обязательства в НАТО. В Эстонии у нас есть подразделения в рамках программы расширенного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence, eFP) , но в составе Сил быстрого реагирования НАТО мы также разместили батальон в Румынии. Наши самолеты также охраняют воздушное пространство Румынии.