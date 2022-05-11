Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный

В ходе продолжающихся боев у острова Змеиный в Черном море украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar поразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и корабли снабжения, помешав противнику усилить свой гарнизон на острове. Эту информацию, ранее обнародованную Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердило в среду, 11 мая, министерство обороны Великобритании.

В его сводке подчеркивается, что российские средства ПВО и корабли снабжения оказались слабо защищены после отступления флота РФ в Крым из-за потери крейсера "Москва". Одновременно британское Минобороны предположило, что если России удастся укрепить свои позиции с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, то она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Бои за остров Змеиный

7 мая оперативное командование "Юг" сухопутных войск ВСУ сообщило, что беспилотники Bayraktar уничтожили три десантно-штурмовых катера у острова Змеиный.

Спустя два дня, 9 мая, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинский Генштаб с 7 мая "по прямому указанию Зеленского, при непосредственном участии советников из США и Великобритании" спланировал "крупную провокацию" по захвату острова Змеиный. По его утверждению, в ходе боев Киев потерял три бомбардировщика, один истребитель, 10 вертолетов, три десантно-штурмовых катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

11 мая Минобороны РФ заявило об уничтожении около острова Змеиный еще одного беспилотника.