Ребекка Стэмп, директор катка в городе Норвуд (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США), заявила, что российскому тренеру Этери Тутберидзе нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика на их катке, сообщает News.ru со ссылкой на Reddit. Ранее стало известно, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
«Ей нельзя подходить к бортику»: Тутберидзе запретили выходить на лёд в США
«Ей нельзя подходить к бортику»: Тутберидзе запретили выходить на лёд в США
"Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика", — сказала Стэмп.
На катке в Норвуде работает хореограф Бенуа Ришо. Сообщается, что он будет ставить новые программы Дэвис и Смолкину.
Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру.
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