«Ей нельзя подходить к бортику»: Тутберидзе запретили выходить на лёд в США

Ребекка Стэмп, директор катка в городе Норвуд (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США), заявила, что российскому тренеру Этери Тутберидзе нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика на их катке, сообщает News.ru со ссылкой на Reddit. Ранее стало известно, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.