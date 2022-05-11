Премьер-министр Кая Каллас в своем выступлении на инфочасе Рийгикогу в среду поддержала мысль о том, что оскорбляющие эстонцев красноармейские памятники следует устранить.
Каллас поддержала идею устранения красноармейских памятников
Каллас поддержала идею устранения красноармейских памятников
Каллас признала, что монументы, которые до сих пор не особенно тревожили людей, теперь, когда идет война в Украине, стали бередить старые раны. «Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», — сказала Каллас.
По словам премьер-министра, она считает, что эти памятники причиняют людям боль и в этом нужно навести порядок.
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