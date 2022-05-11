В ночь на четверг возможны перебои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.
В работе Swedbank возможны перебои
В работе Swedbank возможны перебои
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 12 мая c 00.00 до 04.30, то есть в ночь на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
"Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали Вашим банковским операциям",- обращается банк к клиентам.При возникновении вопросов банк предлагает обращаться к консультантам по круглосуточному телефону 6 310 310.
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