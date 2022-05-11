Каллас: строительство LNG-терминала раньше было экономически неразумно

«Почему они сами не сделали этих инвестиций, по той причине, что в действительности рынок не был таким, чтобы цена на него была достаточно низкой. Сейчас мы живем в иной ситуации, при которой мы прекращаем покупку газа из России и должны сделать так, чтобы у нас был LNG, который является альтернативным источником. Этим мы сейчас и занимаемся», - сказала Каллас на инфочасе в Рийгикогу.

Премьер-министр отметила, что сейчас по-прежнему продолжаются переговоры между Alexela и Elering. Если же эти переговоры провалятся, то, по ее словам, нужно продумать и план «Б».

«В чем заключается этот план „Б“? Во-первых, закупка газовых запасов, то есть одна часть газовых запасов, которые мы храним в газохранилище в Инчукалнсе в объеме одного террават-час. Во-вторых, солидарные договоры, заключенные с Латвией и Финляндией», - объяснила Каллас и добавила, что это означает, что в случае если газа недостаточно, это не будет так, что в одной стране заводы гудят по-полной, а в другой стране потребители сидят без газа.

В-третьих, по словам Каллас, важно также переключение отопления на другие виды топлива: «В случае если газа недостаточно, то домашние потребители все равно не должны сидеть в холоде».