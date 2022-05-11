Ср, 11.05.2022
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Каллас: строительство LNG-терминала раньше было экономически неразумно

BNS
Каллас: строительство LNG-терминала раньше было экономически неразумно
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LNG-терминал в Литве.
LNG-терминал в Литве. Фото: Georg Kõrre/Postimees

По словам премьер-министра Каи Каллас, строительство плавучего терминала для сжиженного природного газа (LNG) прежде было экономически неразумно, поскольку иначе частные предприниматели уже давно приняли бы соответствующее решение.

«Почему они сами не сделали этих инвестиций, по той причине, что в действительности рынок не был таким, чтобы цена на него была достаточно низкой. Сейчас мы живем в иной ситуации, при которой мы прекращаем покупку газа из России и должны сделать так, чтобы у нас был LNG, который является альтернативным источником. Этим мы сейчас и занимаемся», - сказала Каллас на инфочасе в Рийгикогу.

Премьер-министр отметила, что сейчас по-прежнему продолжаются переговоры между Alexela и Elering. Если же эти переговоры провалятся, то, по ее словам, нужно продумать и план «Б».

«В чем заключается этот план „Б“? Во-первых, закупка газовых запасов, то есть одна часть газовых запасов, которые мы храним в газохранилище в Инчукалнсе в объеме одного террават-час. Во-вторых, солидарные договоры, заключенные с Латвией и Финляндией», - объяснила Каллас и добавила, что это означает, что в случае если газа недостаточно, это не будет так, что в одной стране заводы гудят по-полной, а в другой стране потребители сидят без газа.

В-третьих, по словам Каллас, важно также переключение отопления на другие виды топлива: «В случае если газа недостаточно, то домашние потребители все равно не должны сидеть в холоде».

По словам премьер-министра, обсуждения заслуживают и дополнительные альтернативные решения, например, закупка древесины, топливные масла и все те виды энергии, которые можно использовать: «Важно, чтобы в домах было тепло, а экономика, будем надеяться, работала».

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