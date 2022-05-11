По предложению министра Урмаса Круузе канцлер Министерства сельской жизни Тийна Сарон в пятницу будет освобождена от занимаемой должности. Причиной называется невозможность наладить сотрудничество, пишет Postimees.
Министр Круузе уволил канцлера, с которым не смог сработаться
До назначения нового канцлера задачи Сарон будет исполнять вице-канцлер по вопросам сельскохозяйственной политики и политики жизни на селе Марко Горбан.
«У нас разное видение и понимание того, как повседневно управлять Министерством сельской жизни и находящимися в его подчинении учреждениями, а также организовывать командную работу, кому делегировать крайне важную роль – обеспечение продуктовой безопасности Эстонии и продвижение жизни в уездных регионах», - объяснил Круузе.
По его словам, успешно добиться поставленных перед Министерством сельской жизни и находящимися в его подчинении учреждениями целей можно лишь, работая над этим: «Это возможно, если у канцлера и министра имеется единое видение и понимание того, как управлять Министерством сельской жизни и подчиненными ему учреждениями. Я благодарю канцлера, за внесенный прежде вклад!»
Сарон занимала место канцлера с 2020 года, когда сменила Иллара Леметта, которому пришлось уйти из-за обстоятельств, связанных со скандалом, в котором оказался замешан Март Ярвик (EKRE).
Леметта уволили, поскольку по рекомендации государственного секретаря Таймара Петеркопа он обратился в прокуратуру с возможным подозрением о коррупции, связанной с советником Ярвика Урмасом Арумяэ. После этого правительство по рекомендации министра сельской жизни решило уволить Леметта из-за невозможности сотрудничества.